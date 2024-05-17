Літаючий "дрононосець" може розпочати новий етап війни дронів в Україні.

ЗСУ почали тестувати новий клас безпілотних літальних апаратів – дрон-матку. Про це повідомив Роберт "Мадяр" Бровді, командир 414-го окремого батальйону ударних безпілотних авіаційних систем Корпусу Морської Піхоти ЗСУ, більш відомого як "Птахи Мадяра".

Як слідує з опублікованого відео, дрон створили і передали на тестування підрозділу волонтери. Детально про характеристики нового безпілотника поки що нічого не повідомляється, окрім того, що це "дрономатка".

Як зауважує військово-аналітичний портал Defense Express, сама назва дрона дає загальне уявлення про те, що це буде за зброя.

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"Мова йде про великий та потужний дрон, який є носієм легших ударних дронів. За рахунок цього вже можливо збільшити дальність польоту, але сама по собі дальність безпорадна, якщо не забезпечено зв'язок. А тому другою очевидною задачею, яку має виконувати "матка" є ретрансляція сигналів", – кажуть аналітики.

Війна дронів в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, Україна вирвалася вперед у використанні FPV-дронів на фронті. Однією з основних причин цього є діаметрально різні підходи до виробництва цієї зброї у двох воюючих державах.

Також ми розповідали, що окремою проблемою для росіян стали українські дрони-бомбардувальники, які літають вночі. Оскільки на них не діє РЕБ і їх важко побачити неозброєним оком, росіян прозвали такі дрони "Бабою Ягою".

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