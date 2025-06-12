Загалом, цього року допомога Німеччини на підтримку України зросте з 7 млрд євро до близько 9 млрд євро.

Німеччина планує додатково виділити 1,9 млрд євро на підтримку України у цьому році, зокрема на виробництво української далекобійної зброї. Рішення остаточно ще не ухвалене, але очікується, що його затвердять. Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав у Києві на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Німеччина буде брати участь у фінансуванні далекобійної зброї. Вона має вироблятися. І у найближчий час вона має бути вже в наявності. Ми мусимо для цього надати фінанси, для того, щоб українські Збройні сили могли закупити матеріали", - сказав Пісторіус.

За його словами, робота у цьому напрямку має здійснюватися якомога швидше і ефективніше.

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Міністр оборони ФРН нагадав, що спочатку Німеччина планувала на цей рік виділити 4 млрд євро на допомогу Україні, але, згодом ця сума зросла до 7 млрд євро. Тепер планується додати до цього обсягу фінансування ще 1,9 млрд євро, сказав Пісторіус, зауваживши, що рішення остаточно ще не затверджене.

"Частина з цього буде спрямована на фінансування проєкту далекобійної зброї. Отже, таким чином ми надамо 9 млрд євро для підтримки України", - наголосив Пісторіус.

Німецька військова допомога Україні

Як повідомляв УНІАН, Німеччина має намір інвестувати у виробництво далекобійної зброї в Україні, у тому числі дронів. Були підписані відповідні документи, які передбачатимуть початок фінансування нових проєктів.

Також ми повідомляли, що Німеччина не розглядає можливість передачі ракет "Таурус" Україні. Відповідну заяву зробив Борис Пісторіус.

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