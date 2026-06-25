В Росії здійснив перший політ новий легкий винищувач Як-130М (фото)

Машина створена на базі тренувального Як-130 і являє собою повноцінний бойовий літак.

На Іркутському авіаційному заводі, який входить до складу Об’єднаної авіабудівної корпорації (ОАК), відбувся перший політ дослідного Як-130М. Про це російська держкорпорація повідомила у своєму Telegram-каналі.

Політ тривав близько 50 хвилин і проходив на висотах до 2000 метрів та швидкостях до 600 км/год. Машина створена на базі тренувального Як-130 і являє собою повноцінний бойовий літак, який самі росіяни називають "легким винищувачем".

"Тепер це "два в одному": не просто навчально-тренувальний літак, а фактично повноцінний легкий винищувач, який суттєво перевершує можливості попередника", – повідомляє "Ростех".

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Як-130М отримав два двигуна АІ-222-25. Літак оснастили сучасними бортовими системами, які дозволяють ефективно використовувати зброю класів "повітря–повітря" і "повітря–поверхня". Йдеться зокрема про ракети малої дальності РВВ-МД, некеровані ракети С-8КОМ та бомби.

Згідно з раніше оприлюдненою інформацією, Як-130М повинен отримати бортову радіолокаційну станцію БРЛС-130Р, оптико-лазерну теплотелевізійну систему СОЛТ-130К, бортовий комплекс оборони "Президент-С130" та комплекс засобів зв’язку КЗЗ-130.

Все це дозволяє йому стати справжнім мисливцем за безпілотниками. Літак такого класу може стати дуже корисним для РФ у зв’язку з атаками українських дронів на російську критичну інфраструктуру. Перехоплювати їх "звичайними" засобами Кремлю стає все складніше.

Бойова авіація Росії – інші новини

Росія традиційно робить ставку на важкі винищувачі, які забезпечують Москві перевагу над винищувачами Повітряних сил ЗСУ, але занадто дорогі для перехоплення БпЛА на постійній основі.

Нагадаємо, у травні УНІАН повідомив про передачу армії РФ нової партії Су-35С, які є найпотужнішими російськими винищувачами покоління 4++.

Літак отримав широкий набір озброєння. Зокрема, він здатний використовувати далекобійну ракету класу "повітря–повітря" Р-37М, дальність дії якої, за оцінками експертів, сягає понад 200 км.

Також Росія продовжує серійне виробництво фронтового бомбардувальника Су-34 і навіть постачає цю машину на експорт.

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