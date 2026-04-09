РФ готує партію 'легких штурмовиків': чи загрожують вони Україні

У Росії планують до кінця року отримати три модернізовані навчально-бойові літаки, які можуть виконувати роль "легкого штурмовика".

У Росії заявили про намір до кінця року підготувати три модернізовані навчально-бойові літаки Як-130М, які увійдуть до дослідної партії. Про це повідомив керівник компанії "Яковлев", що входить до складу Ростех, передає Defense Express.

За його словами, літаки виготовляють із інтервалом у кілька місяців, після чого вони пройдуть льотні випробування. У РФ планують здійснити перший політ Як-130М вже у червні. Сам проєкт модернізації представили ще у 2024 році на форумі "Армія".

Серед ключових оновлень літака:

радіолокаційна станція БРЛС-130Р;

оптико-електронна система СОЛТ-130К.

Це значно розширює його бойові можливості порівняно з базовою версією.

Не лише навчання, а й бойове застосування

Хоча в Росії позиціонують Як-130М як експортний "легкий штурмовик", експерти допускають його використання у війні проти України.

Зокрема, літак може застосовуватися для перехоплення українських далекобійних дронів із використанням керованих ракет С-8Л із лазерним наведенням.

Наразі невідомо, чи замовляли російські військові ці літаки для власних потреб. Раніше в Рособоронекспорт заявляли про потенційний попит на близько 40 машин, але переважно з боку країн Азії та Африки.

Водночас на початку року з’являлася інформація про постачання до шести літаків Як-130 до Ефіопії, що розглядається як сигнал про збереження російського військового експорту.

Як повідомляв УНІАН, раніше чранський навчально-бойовий Як-130 російського виробництва став першим пілотованим літаком, який збили американські винищувачі п’ятого покоління F-35I.

Як-130 збили Повітряні сили Ізраїлю. І, як пояснили аналітики військового порталу Defence Express, це дійсно перший збитий пілотований літальний апарат для винищувачів п’ятого покоління, попри те, що вони експлуатуються вже понад 20 років для F-22 та понад 10 років для F-35.

Вас також можуть зацікавити новини: