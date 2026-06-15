Велика країна отримала нові російські бомбардувальники: з'явилися перші якісні фото

Яку саме номенклатуру авіаційного озброєння до Су-34МЕ поставила Росія для Алжиру, наразі не розкривається.

Алжир отримав першу партію з чотирьох багатоцільових бомбардувальників Су-34МЕ, які являють собою нову експортну версію російського Су-34. Літаки виконані в характерному "океанічному" камуфляжі. Відповідні фото виклав канал Центру аналізу стратегій та технологій.

Фотографії були зроблені на алжирській авіабазі Лагуат (офіційна назва - аеропорт Мулей Ахмед Медеґрі). Згідно з даними комерційних супутникових знімків, чотири Су-34МЕ прибули до бази Лагуат на початку 2026 року.

Відомо, що на аеродромі базується 4-та ударна ескадра Повітряних сил Алжиру, штатно озброєна фронтовими бомбардувальниками та розвідувальними літаками Су-24МК2/Су-24МРК2.

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Контракт, укладений Алжиром у 2019 році, передбачає постачання 14 літаків Су-34МЕ. Таким чином, Алжир став першим іноземним замовником і отримувачем Су-34.

Як зі свого боку зазначає Defense Express, з урахуванням заявлених темпів виробництва Су-34 впродовж 2022-2024 років (у середньому до десяти бортів на рік), постає логічне запитання щодо обсягів наявного парку цих літаків і реальної можливості формувати експортні поставки для Алжиру без шкоди для власних потреб Росії.

Особливо показовим виглядає той факт, що перші Су-34МЕ були передані іноземному замовнику більш ніж через шість років після укладання відповідного контракту. Це змушує ставити під сумнів оперативність виконання експортних зобов’язань з боку РФ.

На думку фахівців, тут можуть існувати суто прагматичні мотиви. Одним із ключових чинників може залишатися намагання РФ зберегти хоча б часткову присутність на глобальному ринку озброєнь та утримати експортні позиції, навіть в умовах обмежених виробничих можливостей.

Тим паче, що близько 85% всієї військової техніки та озброєння Алжиру становлять зразки радянського та російського виробництва. Умови оплати за контрактом на постачання Су-34МЕ залишаються невідомими.

Головні відмінності Су-34МЕ

Російський ВПК постачає Алжиру бомбардувальники у дещо модифікованій конфігурації порівняно з машинами, які постачаються до Повітряно-космічних сил РФ.

Алжирські Су-34МЕ відрізняються низкою конструктивних і сенсорних елементів.

Серед них згадується встановлення посадкових ліхтарів на передній стійці шасі за зразком ліхтарів винищувача Су-57, а також наявність датчиків попередження про радіолокаційне опромінення, розміщених як у верхній, так і в нижній частині фюзеляжу (подібно до комплектації Су-35).

Яку саме номенклатуру авіаційного озброєння Росія передала або інтегрувала під Су-34МЕ для Алжиру наразі офіційно не розкрито, що автоматично обмежує будь-які точні висновки щодо його бойових можливостей у цій конфігурації.

Відповідно, залишається відкритим питання щодо реальної ролі цих літаків у структурі Повітряних сил Алжиру: чи йдеться лише про платформу для застосування класичних некерованих авіабомб, чи про повноцінний носій керованих авіаційних боєприпасів, включно з КАБ різних типів, а також ракет класу "повітря-земля", таких як Х-59.

Су-34 - інші новини

Нещодавно стало відомо, що Росія провела модернізацію Су-34, адаптувавши його бойові можливості до умов та вимог, сформованих у ході війни проти України.

На модернізованих машинах помітили новий конструктивний елемент - характерний "горб" у верхній частині фюзеляжу безпосередньо за кабіною.

На думку аналітиків, поява такого елемента може бути пов’язана з оновленням бортового обладнання, зокрема систем зв’язку та навігації, включно з можливим впровадженням супутникових каналів зв’язку.

Також не виключається, що ця конструкція може бути частиною інтеграції або розширення можливостей для застосування керованих авіаційних боєприпасів

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що на Су-34 росіяни почали чіпляти одразу 6 КАБів.

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