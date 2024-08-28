Антидрони, навантажувачі: Україна отримала новий пакет допомоги від Литви

В міноборони країни-союзниці зазначили, до допомога надійшла сьогодні.

Сьогодні, 28 серпня в Україну надійшов новий пакет військової допомоги від Литви. Про це повідомило міністерство оборони Литви.

Зазначається, що в Україну надійшли системи боротьби з безпілотниками, навантажувачі, розкладачки для української армії.

"У відповідь на запити України цього року Литва вже поставила боєприпаси калібру 155 мм, бронемашини M577, бронемашини M113, системи боротьби з безпілотниками", - сказано в повідомленні.

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Також зазначається, що в Україну було поставлено боєприпаси до протитанкового гранатомету Carl Gustaf, дистанційні системи детонації RISE-1, генератори, деталі легкого штурмовика L-39ZA "Альбатрос" в розібраному стані, навантажувачі, причепи, розкладачки , а також необхідне для зимового сезону обладнання та комплекти теплого одягу.

В Міноборони Литви зазначають, що з початку війни Литва надала Україні військову підтримку на понад 647 млн. євро. При цьому зазначається, що загальна підтримка Литви Україні є довгостроковою і перевищила мільярд євро.

Допомога Україні від Литви

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте у Києві на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Польщі Анджеєм Дудою оголосила про новий пакет військової допомоги, який має прибути в Україну до початку вересня.

Вона наголосила, що позиція Литви така ж зрозуміла, як і проста: Україна повинна перемогти, Росія повинна програти.

За її словами, до нового пакету увійдуть системи ППО ближнього радіуса дії, ракети, обладнання для боротьби з дронами та інші види обладнання, зброя та боєприпаси.

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