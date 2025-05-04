Бійці ПС вважали, що працюють по "Іскандеру".

4 травня 2023 року бійці підрозділу 96 зенітної ракетної Київської бригади повітряного командування "Центр" вперше знищили російську гіперзвукову балістичну ракету "Кинджал".

Сьогодні Повітряні сили Збройних сил України опублікували у своєму Telegram-каналі розповідь оператора американського зенітно-ракетного комплексу Patriot, який працював тієї ночі. Дмитро розповів, що до вступу до лав українського війська працював програмістом:

"Я навіть не міг подумати, що я, простий програміст, опаную ЗРК Patriot і зіб'ю перший "Кинджал" у світі".

Військовий згадує, що в момент атаки вони знали про балістичну ракету над Києвом, однак вважали, що це "Іскандер". Про те, що збили "Кінджал", бійці дізналися лише після виявлення уламків.

"Всі раділи, всі один одного вітали. Ми були дуже задоволені. Росія говорила, що "Кинджали" неможливо збити, але виявилося, що все можна збивати, все збивається", - додав Дмитро.

Збиття першого "Кинджалу"

Нагадаємо, два роки тому Україна офіційно заявила про перше в історії успішне перехоплення російської гіперзвукової ракети "Кинджал".

Це стало знаковою подією у сфері протиповітряної оборони, адже до цього моменту такі ракети вважалися практично неможливими для знищення після запуску.

Ракета була збита завдяки роботі американської системи протиповітряної оборони Patriot, яку нещодавно передали Збройним силам України. Тоді у Києві подякували Сполученим Штатам Америки за надану техніку.

Російська сторона не визнала втрату ракети, а, як завжди, звинуватила Україну в брехні.

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