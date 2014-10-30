Глава МЗС Швеції не має наміру драматизувати відкликання Ізраїлем посла - ЗМІ

”Я не хочу драматизувати це. Ми знали з самого початку, що Ізраїль буде критикувати рішення про визнання Держави Палестина. Я поважаю критику, хоча і не поділяю її. Йдеться про те, що посла відкликають для консультацій. Це частина дипломатичної реальності”, - сказала вона в інтерв`ю агентству ТТ, повідомляє ТАСС.

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На думку шведського міністра, рішення уряду королівства про визнання Держави Палестина ”не матиме впливу на двосторонні відносини” між Швецією та Ізраїлем.

Нагадаємо, 30 жовтня Швеція, першою з країн ЄС, визнала Палестину як державу.

Новообраний прем‘єр-міністр Швеції Стефан Левен уперше заявив про цей намір під час своєї інавгурації.

І хоча Ізраїль вважає, що це рішення Швеція приймає зашвидко, шведський міністр закордонних справ Марго Вальстрьом заявила, що воно навпаки – занадто пізнє:

“Ми сподіваємося, що це буде сприйнято Ізраїлем зважено і конструктивно. Ми сподіваємося, що наша відмінна співпраця триватиме.”

Представники Палестинської автономії назвали цей крок обнадійливим рішенням, що стане запорукою миру в регіоні.

До Швеції загалом 134 країн визнали Палестину. Угорщина, Польща та Словаччина зробили це до вступу до ЄС.

У жовтні 2014 року британська Палата громад проголосувала за те, щоб рекомендувати уряду визнати Палестину як державу.