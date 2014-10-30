Глава МЗС Швеції не має наміру драматизувати відкликання Ізраїлем посла - ЗМІ
Міністр закордонних справ Швеції Маргот Валльстрьом не має наміру драматизувати рішення МЗС Ізраїлю відкликати свого посла в Стокгольмі для консультацій.
”Я не хочу драматизувати це. Ми знали з самого початку, що Ізраїль буде критикувати рішення про визнання Держави Палестина. Я поважаю критику, хоча і не поділяю її. Йдеться про те, що посла відкликають для консультацій. Це частина дипломатичної реальності”, - сказала вона в інтерв`ю агентству ТТ, повідомляє ТАСС.
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На думку шведського міністра, рішення уряду королівства про визнання Держави Палестина ”не матиме впливу на двосторонні відносини” між Швецією та Ізраїлем.
Нагадаємо, 30 жовтня Швеція, першою з країн ЄС, визнала Палестину як державу.
Новообраний прем‘єр-міністр Швеції Стефан Левен уперше заявив про цей намір під час своєї інавгурації.
І хоча Ізраїль вважає, що це рішення Швеція приймає зашвидко, шведський міністр закордонних справ Марго Вальстрьом заявила, що воно навпаки – занадто пізнє:
“Ми сподіваємося, що це буде сприйнято Ізраїлем зважено і конструктивно. Ми сподіваємося, що наша відмінна співпраця триватиме.”
Представники Палестинської автономії назвали цей крок обнадійливим рішенням, що стане запорукою миру в регіоні.
До Швеції загалом 134 країн визнали Палестину. Угорщина, Польща та Словаччина зробили це до вступу до ЄС.
У жовтні 2014 року британська Палата громад проголосувала за те, щоб рекомендувати уряду визнати Палестину як державу.