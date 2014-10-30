Ізраїль відреагував на визнання Швецією держави Палестина

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Ізраїлю Авігдор Ліберман. Шведська влада має розуміти, що "відносини на Близькому Сході є складнішими, ніж меблі для самостійного збирання", йдеться в заяві ізраїльского міністра, передає радіо "Свобода".

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Водночас голова палестинської адміністрації Махмуд Аббас назвав "сміливим й історичним" рішення Швеції визнати державу Палестина і закликав інші держави наслідувати цей приклад.

Сьогодні Швеція офіційно визнала державу Палестина. Міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем заявила, що "це важливий крок, який підтверджує право палестинців на самовизначення".

Палестинці прагнуть до створення незалежної держави на Західному березі Йордану і в секторі Газу зі столицею в Східному Єрусалимі.

Необхідність створення незалежної держави палестинських арабів поруч із єврейською державою визначила Генеральна асамблея ООН іще 1947 року, але ця держава так і не була створена. Незважаючи на це, палестинці односторонньо проголосили свою незалежну державу 1988 року. Попри фактичну відсутність такої держави, її відтоді в тій чи іншій формі визнали на цей час, разом зі Швецією, 135 держав світу; 50 держав заявили про невизнання.

Швеція стала першою країною, яка, будучи членом Європейського союзу, визнала державу Палестина. Іще 7 держав ЄС визнали державу Палестина раніше, але зробили це до свого вступу в Євросоюз.