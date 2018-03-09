У Туреччині засудили 25 журналістів за звинуваченнями у тероризмі

Майже всі засуджені працювали в засобах масової інформації, близьких до руху Гюлена.

Стамбульський суд засудив 25 журналістів різні терміни ув'язнення до 7,5 років за причетність до руху проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в організації спроби державного перевороту в 2016 році.

Про це повідомляє опозиційне турецьке видання Zaman, пише "Європейська правда".

23 журналісти були засуджені за звинуваченнями у членстві в збройній терористичній групі, а ще двоє отримали менш суворі звинувачення.

Майже всі засуджені працювали в засобах масової інформації, близьких до руху Гюлена. Найбільше журналістів працювали у газеті "Zaman".

Десять підсудних отримали тюремні строки у 7,5 років, включаючи Унала Таніка, ветерана турецької журналістики, який був головним редактором сайту Rotahaber.

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Тринадцять осіб отримали шість років і три місяці ув'язнення, у тому числі Ханім Бусра Ердал, в минулому провідний оглядач газети "Zaman".

Музикант і журналіст Атілла Тас отримав 3 роки і один місяць за звинуваченням у допомозі групі Гюлена, а журналіст Мурата Аской за тими ж звинуваченнями отримав два роки та один місяць тюрми.

Обидвох, однак, відпустили після суду, за умови, що вони не залишатимуть Туреччину. Загалом 19 підозрюваних вже перебували у в'язниці, очікуючи вироку.

Туреччина називає "терористами" в основному всіх, хто сприймається як ворог або загроза режиму президента Реджепа Тайіпа Ердогана.