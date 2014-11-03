В Малайзії хочуть спорудити пам`ятник з уламків MH17 - ЗМІ

За словами міністра, меморіал буде встановлено в громадському місці в пам`ять про 298 пасажирів і членів екіпажу, що знаходилися на борту літака, повідомляє ВВСrussian.

Лайнер компанії Malaysia Airlines, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, зазнав аварії 17 липня поблизу селища Грабово Донецької області.

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Передбачається, що він був збитий ракетою класу ”земля-повітря”, яка була випущена з території, що знаходиться під контролем проросійських сепаратистів.

Останки всіх 44 громадян Малайзії, які перебували на борту літака, були упізнані і доставлені на батьківщину, де їх поховали з військовими почестями.

Катастрофа сталася всього чотири місяці після того як зник другий малайзійський ”Боїнг”, що прямував з Куала-Лумпур в Пекін. Він пропав з екранів радарів в березні цього року і ймовірно впав у Індійський океан.

Пошукові команди так і не змогли знайти слідів цього літака, на борту якого знаходилося в цілому 239 осіб.

Те, як влада Малайзії повелися в перші дні після зникнення ”Боїнга”, а також під час марних пошуків, викликало гостру критику всередині країни.