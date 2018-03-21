Лавров залишить пост голови МЗС РФ - ЗМІ

За словами джерел, Сергій Лавров вже кілька років хотів залишити посаду.

Сергій Лавров залишить посаду міністра закордонних справ РФ і не увійде до складу нового уряду, який сформує президент Росії Володимир Путін за підсумками минулих виборів в найближчі місяці.

Про це повідомляє RTVI з посиланням на кілька джерел, близьких до зовнішньополітичному відомству.

За словами джерел в МЗС Сергій Лавров ось уже кілька років хотів залишити посаду, яку він займає з 2004 року — перш за все, через втому. Але, на прохання Володимира Путіна, він допрацював до президентських виборів.

«Те, що він давно хотів піти, ні для кого не секрет», — говорить один із співробітників відомства. За його словами, які підтверджують й інші поінформовані джерела, зараз всі чекають оголошення нового складу уряду.

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Є кілька версій того, хто може зайняти місце Лаврова. Це може бути один із заступників міністра (найчастіше називають прізвище Грушка, в 2012-2018 роках представника Росії в НАТО), або людина ззовні, в тому числі, можливо, з адміністрації президента.

Сам Лавров, уточнює джерело, близьке до нього, швидше за все, не піде на пенсію, а займе посаду, наприклад, в Раді безпеки Росії.

Сергій Лавров очолює МЗС РФ з 9 березня 2004 року, в 1994-2004 роках Лавров був постійним представником Росії в ООН.