Дорослі давили дітей: очевидець розповіла про хаос в кемеровському ТЦ під час пожежі

За словами очевидця, під час пожежі відвідувачі кінотеатру кинулися до вузьких дверей, друга стулка яких не була відкрита.

Мешканка Кемерово Ганна Заречнева, яка залишилася в живих після пожежі, розповіла, як їй разом з сином і чоловіком вдалося вчасно вибратися на вулицю з охопленого вогнем торгового центру.

Про це вона написала у своєму Instagram. За її словами, в той день ТЦ «Зимова Вишня» був заповнений відвідувачами.

Місце на парковці навколо нього знайшли важко. Прийшли саме до початку фільму. «Місця були в 1-му залі на 5-му ряду. Десь в середині сеансу двері відчинилися і в світлі, що надходило з холу пролунав крик: «Пожежа! пожежа!». Схопивши Данила за руку я швидко побігла з ним до виходу із залу. Діма йшов слідом. Сеанс не перервали, світло в залі так і не включили. Сигналку чути не було», - згадує Ганна.

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За її словами, люди кинулися до вузьких дверей, друга стулка яких не була відкрита, другий вихід відкритий не був.

«Вискочивши з кінозалу, ми побачили щільний чорний їдкий дим, який повністю затягнув дитячий ігровий майданчик і 2-й кінозал – їх було зовсім не видно. Дихати вже було нічим.

Добігли до сходів: там вже люди у великій паніці спускалися вниз. Хтось спускався ліфтом. Дуже багато дітей, що плакали і кричали. Я і Данило стали спускатися вниз. Діма був десь там, позаду, намагаючись регулювати натиск збожеволілих людей. Адже дорослі бігли звідти, розштовхуючи і давлячи дітей. На сходах час від часу натовп теж піддавався паніці, але чоловіки, що знаходились у ньому швидко заспокоювали всіх, кричачи: «Без паніки! Спокійно! Всі ми спустимося!». Хтось похапцем послизнувся і упав на сходах. Тут же йому допомогли піднятися. Коли добралися з Данилом до другого поверху, зателефонував Діма-уточнив де ми. Дізнавшись, що майже спустилися-вирішив повернутися за верхнім одягом. У цей момент він був уже на 3-му поверсі. Потім піднявся назад до гардеробу, але там уже не було видно нічого. Адміністратор в паніці стояла і не знала що робити, якийсь чоловік кричав, що там, в одному з кінозалів залишилися його діти. Знайшовши кимось впущену шапку, Діма намочив її водою і спробував пройти до залу. Але щільність і їдкість диму були настільки високі, що шапка просто не допомагала . «У вас є протигаз?!!»-він став просити у збожеволілого охоронця. Але той тільки розвів руками. Спроба пробратися до дітей виявилася марною», – написала Заречнева.