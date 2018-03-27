Пожежна сигналізація в ТЦ у Кемерові не працювала майже тиждень до трагедії – СК РФ

Охоронець ТЦ після початку пожежі не включив систему оповіщення, яка працювала, на відміну від сигналізації.

Пожежна сигналізація в згорілому в Кемерові в неділю ТЦ "Зимова вишня" не працювала з 19 березня, однак, її ремонтом ніхто не займався.

Про це повідомив у вівторок в ході наради, присвяченій ліквідації наслідків пожежі, проведеній в Кемерові президентом РФ Володимиром Путіним, голова СК РФ Олександр Бастрикін, передає ТАСС.

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"З 19 числа у них сигналізація не працювала, але ніхто цим не займався", - сказав Бастрикін.

Він також пояснив, що охоронець ТЦ після початку пожежі не включив систему оповіщення, яка працювала, на відміну від сигналізації.

"Ми не можемо дати розумного пояснення, якась непідготовлена людина", - сказав Бастрикін.

Глава СК РФ також додав, що генетична експертиза тіл загиблих займе до двох тижнів.

"У нас таких тіл 37 чоловік, де потрібно проводити генетичну експертизу. До двох тижнів це займе", - сказав Бастрикін.