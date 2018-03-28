"Сигналізація раніше була несправна": охоронець згорілого ТЦ в Кемерові не визнав провину
Охоронець кемеровського ТРЦ "Зимова вишня" Сергій Антюшин, який, за версією слідства, не увімкнув пожежну сигналізацію під час пожежі, заперечує свою провину.
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"Винним себе я, звичайно, не вважаю. Це трагедія, я собі місця не знаходжу. Сигналізація раніше була несправна, я 19 березня писав рапорт про це керівництву ТРЦ, технічний директор був у курсі", - сказав Антюшин журналістам перед засіданням суду про обрання йому запобіжного заходу, передає "Интерфакс".
Він додав, що під час пожежі телефонував до служби 112 і своєму керівникові.
Раніше повідомлялося, що за фактом пожежі затримані і допитані п'ятеро підозрюваних.
У вівторок суд продовжив до 72 годин термін затримання технічного директора ТРЦ "Зимова вишня" Георгія Соболєва, керуючої Надії Судденок, Олександра Нікітіна та Ігоря Полозиненка - співробітника і керівника компанії "Системний інтегратор", що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації в ТРЦ.
Нагадаємо, вдень 25 березня в Кемерові загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей. За версією СК РФ, співробітник охорони згорілого торгово-розважального центру при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення, пожежні входи в будівлі були заблоковані.