"Сигналізація раніше була несправна": охоронець згорілого ТЦ в Кемерові не визнав провину

За його словами, він ще 19 березня повідомив керівництву "Зимової вишні" про несправність сигналізації.

Охоронець кемеровського ТРЦ "Зимова вишня" Сергій Антюшин, який, за версією слідства, не увімкнув пожежну сигналізацію під час пожежі, заперечує свою провину.

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"Винним себе я, звичайно, не вважаю. Це трагедія, я собі місця не знаходжу. Сигналізація раніше була несправна, я 19 березня писав рапорт про це керівництву ТРЦ, технічний директор був у курсі", - сказав Антюшин журналістам перед засіданням суду про обрання йому запобіжного заходу, передає "Интерфакс".

Він додав, що під час пожежі телефонував до служби 112 і своєму керівникові.

Раніше повідомлялося, що за фактом пожежі затримані і допитані п'ятеро підозрюваних.

У вівторок суд продовжив до 72 годин термін затримання технічного директора ТРЦ "Зимова вишня" Георгія Соболєва, керуючої Надії Судденок, Олександра Нікітіна та Ігоря Полозиненка - співробітника і керівника компанії "Системний інтегратор", що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації в ТРЦ.

Нагадаємо, вдень 25 березня в Кемерові загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей. За версією СК РФ, співробітник охорони згорілого торгово-розважального центру при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення, пожежні входи в будівлі були заблоковані.