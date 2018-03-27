У центрі Москви пройшла несанкціонована акція пам'яті за загиблими під час пожежі в Кемерові (фоторепортаж)

На Пушкінській площі зібралося кілька тисяч москвичів, які зібралися вшанувати пам'ять загиблих.

У центрі Москви проходить несанкціонована акція пам'яті по загиблих при пожежі в торговому центрі в місті Кемерове.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, на Пушкінській площі зібралося кілька тисяч москвичів. Вони покладають квіти, дитячі іграшки до пам'ятника Пушкіна. Також запалюють свічки, у багатьох в руках білі повітряні кулі.

Ідея провести акцію в Москві виникла стихійно в соцмережах, вона була запланована на 19.00.

Після того, як стало відомо, що на площу планує вийти багато людей, мерія Москви оголосила про акцію пам'яті також у центрі російської столиці на Манежній площі, причому на дві години раніше - на 17.00.

Зібралися на Пушкінській площі обурені халатністю влади, які допустили загибель 64 осіб. Деякі присутні вважають, що кількість загиблих ховається і їх більше, ніж заявляють влади.

Акція проходить спокійно. На місці чергують правоохоронці, але вони не вимагають розійтися, незважаючи на те, що акція не санкціонована. Поруч біля площі стоїть поліцейський мікроавтобус, обладнаний спеціальною технікою відеофіксації.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерові відбувся 25 березня. За інформацією МНС РФ, займання виникло на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики.

За останніми даними, в результаті пожежі загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей, а також 200 тварин з контактного зоопарку.