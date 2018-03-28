Гендиректор згорілого ТЦ в Кемерові: "Мені доповіли, що евакуйовані всі кінозали... Я вважаю, це її злочин"

13:24, 28 березня 2018
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REUTERS

"Мені і Наймушина особисто, й Богатенко особисто у присутності співробітників, при всіх, сказала, що нікого в залах немає — ми всіх евакуювали", — заявила Судденок журналістам, передає "Медуза", посилаючись на трансляцію із залу суду.

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Вона пояснила, що на трьох кінозалах працювали два касири-контролери (Наймушина і Богатенко). Судденок також додала, що двері залів ніколи не зачинялися, оскільки глядачі часто запізнювалися, а також могли вільно виходити і заходити назад. Вона зауважила, що в кінотеатрі ТЦ не було проблеми безквиткового проходу до зали, тому приміщення не могли бути зачинені з цієї причини.

На запитання про те, чому могла бути зачинена саме 25 березня, Судденок відповіла, що сама в цей день не було в ТЦ. "Якщо це злочинна недбалість людини, яка це зробила, то, я вважаю, що це її злочин", — заявила керуюча ТЦ, додавши, що їй не повідомляли, чи були затримані або допитані Наймушина і Богатенко.

Як повідомлялося, у рамках кримінальної справи після пожежі затримали Судденок і ще трьох співробітників, відповідальних за експлуатацію та пожежну безпеку ТЦ. Також затриманий охоронець Сергій Антюшин, який, за версією слідства, відключив систему оповіщення.

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Теги: #Росія#пожежа#Кемерово