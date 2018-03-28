Слідство назвало основну версію пожежі в Кемерові

Ймовірнішою вважається версія про несправність системи пожежогасіння.

У Слідчому комітеті РФ назвали версію підпалу в торговому центрі в Кемерові, в результаті чого загинули 64 людини, малоймовірною.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це глава СК Олександр Бастрикін заявив на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

«Найголовніше завдання, яке ми практично виконали, - це завершення огляду місця події, де був осередок пожежі», - сказав він.

За його словами, висуваються дві основні версії - це несправність системи протипожежної безпеки, і друга версія висувається особами, які притягуються до кримінальної відповідальності. Вони стверджують, що можливий самопідпал за допомогою відкритого вогню, додав Бастрикін.

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«Перші наші результати свідчать, що це малоймовірна версія. Більш перспективна, більш важлива і більш достовірна - це несправність системи пожежогасіння, профілактики та ліквідації вогнища загоряння», - сказав глава Слідчого комітету.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерові сталася 25 березня. За інформацією МНС РФ, вона почалася на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр і дитячі ігрові майданчики.

За останніми офіційними даними, загинули щонайменше 64 людини, зокрема й багато дітей. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина.

Слідчий комітет РФ повідомив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушено кримінальну справу.