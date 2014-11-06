Вакцину проти Еболи вже з понеділка почнуть випробовувати на 115 добровольцях

17:09, 06 листопада 2014
Світ
0 0

Перші випробування на людях канадської вакцини проти смертельного вірусу Ебола почнуться в Женеві 10 листопада.

REUTERS

Як повідомляється на сайті Університетського госпіталю Женеви (HUG), раніше цей медзаклад отримав відповідні дозволи комісій з етики кантону Женева і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), а також швейцарського агентства з авторизації лікарських засобів Swissmedic. У перших випробуваннях візьмуть участь 115 добровольців, потім до них приєднаються 40 добровольців у Німеччині, 60 в Габоні і 40 в Кенії.

Читайте такожООН не вистачає ресурсів для боротьби з Еболою - BBC

Раніше Канада надала ВООЗ 800 доз препарату VSV-ZEBOV, заснованого на рекомбінантному вірусі везикулярного стоматиту, повідомляє Росбалт.

Тестування другого з найбільш перспективних вакцин - cAd3-ZEBOV, заснованої на аденовірусі шимпанзе, почалися в Лозанні в минулу п'ятницю. Перші результати випробувань ВООЗ повинна отримати до грудня.

За останніми даними ВООЗ, жервтами Еболи стали 4951 осіб, загальна кількість заражених становить 13567 людина.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter