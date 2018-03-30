У Кремлі знайшли "виправдання" відсутності Путіна на мітингу в Кемерові: не в його "стилі" говорити з "натовпом"
09:17, 30 березня 2018Світ
1258
За словами спікера Кремля, якщо Путіну задають запитання, "він на нього відповідає і намагається розібратися в суті, щоб дати якусь обіцянку" і "він дуже далекий від популізму".
Мітинг в Кемерові 27 березня / REUTERS
Президент Росії Володимир Путін не вийшов до мітингувальників під час поїздки в Кемерово, «бо з натовпом в кілька тисяч людей говорити в стилі Путіна неможливо».
Читайте такожПомітингували і досить: у Кемерові залишається оточеною центральна площа (фото)
Про це прес-секретар президента Дмитро Пєсков сказав під час виступу у Вищій школі економіки, передає Ехо Москви.
«Ви знаєте, що Путін дуже конкретний, прагматичний президент. Тобто, якщо йому задають запитання, він на нього відповідає і намагається розібратися в суті, щоб дати якусь обіцянку. Він дуже далекий від популізму», – додав Пєсков.
При цьому слова губернатора Кемеровської області Амана Тулєєва, який заявив, що на мітингу «бузотерили» опозиціонери, Пєсков назвав невдалими.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Пожежа в торговому центрі у Кемерові