У Кремлі знайшли "виправдання" відсутності Путіна на мітингу в Кемерові: не в його "стилі" говорити з "натовпом"

За словами спікера Кремля, якщо Путіну задають запитання, "він на нього відповідає і намагається розібратися в суті, щоб дати якусь обіцянку" і "він дуже далекий від популізму".

Президент Росії Володимир Путін не вийшов до мітингувальників під час поїздки в Кемерово, «бо з натовпом в кілька тисяч людей говорити в стилі Путіна неможливо».

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Про це прес-секретар президента Дмитро Пєсков сказав під час виступу у Вищій школі економіки, передає Ехо Москви.

«Ви знаєте, що Путін дуже конкретний, прагматичний президент. Тобто, якщо йому задають запитання, він на нього відповідає і намагається розібратися в суті, щоб дати якусь обіцянку. Він дуже далекий від популізму», – додав Пєсков.

При цьому слова губернатора Кемеровської області Амана Тулєєва, який заявив, що на мітингу «бузотерили» опозиціонери, Пєсков назвав невдалими.