Жителі Кемерово обіцяють мітингувати до відставки губернатора (фоторепортаж)
13:31, 27 березня 2018Світ
921
27 березня жителі Кемерово зібралися на стихійний мітинг через трагічну пожежу в торговому центрі "Зимова вишня".
Мітинг в Кемерові 27 березня / REUTERS
Адміністрація губернатора Кемеровської області Амана Тулєєва запропонувала учасникам мітингу пройти в найближчий зал.
Читайте такожУчасники мітингу в Кемерові через недовіру до влади хочуть самі перерахувати тіла жертв пожежі – ЗМІ
Про це повідомляє Telegram-канал Mash. "Там 500 місць - всім вистачить. Сядемо і запишемо всі претензії!", – заявили в адміністрації.
Люди відповіли на цю пропозицію відмовою. «Вони обіцяють стояти до тих пір, поки не буде оголошено про відставку Амана Тулєєва», – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 27 березня жителі Кемерово зібралися на стихійний мітинг через трагічну пожежу в торговому центрі "Зимова вишня". Учасники заходу вимагають відставки губернатора області Амана Тулєєва і уточнених даних про кількість загиблих.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Пожежа в торговому центрі у Кемерові