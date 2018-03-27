Жителі Кемерово обіцяють мітингувати до відставки губернатора (фоторепортаж)

27 березня жителі Кемерово зібралися на стихійний мітинг через трагічну пожежу в торговому центрі "Зимова вишня".

Адміністрація губернатора Кемеровської області Амана Тулєєва запропонувала учасникам мітингу пройти в найближчий зал.

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Про це повідомляє Telegram-канал Mash. "Там 500 місць - всім вистачить. Сядемо і запишемо всі претензії!", – заявили в адміністрації.

Люди відповіли на цю пропозицію відмовою. «Вони обіцяють стояти до тих пір, поки не буде оголошено про відставку Амана Тулєєва», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня жителі Кемерово зібралися на стихійний мітинг через трагічну пожежу в торговому центрі "Зимова вишня". Учасники заходу вимагають відставки губернатора області Амана Тулєєва і уточнених даних про кількість загиблих.