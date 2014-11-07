Макаревич поїде з Росії, якщо "остаточно перекриють кисень"

Про це він сказав в ефірі радіо "Эхо Москвы", передає Еспресо.TV.

“Ні, лякатись мені нічого...прикро за ту частину нашого народу, яка вчора співала пісню „Поворот“. Я дуже не хочу їхати, я насилу собі уявляю, чим би я там міг зараз займатись”, - повідомив він.

Артист наголосив на тому, що його аудиторія, а також величезна кількість зв’язків і друзів знаходяться у Росії. Втім, він зможе вижити де завгодно.

“Звичайно, я виживу де завгодно і, напевно, придумаю собі якесь заняття. Буду грати музику і писати книжки. Але не хочу. Це може відбутися тільки в тому випадку, якщо мені тут остаточно перекриють кисень. Я дуже сподіваюся, що до цього не дійде”, - наголосив Макаревич.

Як відомо, останнім часом концерти російського музиканта скасували в кількох містах: Єкатеринбурзі, Новосибірську, Томську, Саратові та Красноярську. Відміни концертів почалися з кінця літа, коли Макаревич почав активно висловлювати свою позицію щодо подій в Україні та дав концерти на сході України. Як казав сам музикант, власникам клубів просто телефонують люди в штатському і рекомендують не робити концертів.

У Кремлі, в свою чергу заявляють, що не мають жодного відношення до скасування концертів Макаревича.