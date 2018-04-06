У США розповіли про долю статків російських чиновників та олігархів, які потрапили під санкції

17:21, 06 квітня 2018
Світ
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Ілюстрація/ REUTERS

Про це йдеться у заяві прес-служби Міністерства фінансів США, повідомляє ТСН.

Читайте такожБілий дім закликав світ посилити тиск на Росію"Усі активи, що підпадають під юрисдикцію США, зазначених фізичних і юридичних осіб, а також будь-яких інших суб'єктів, які потрапили під дію закону про санкції, заморожені, а особам із США заборонено мати з ними будь-які справи", - йдеться у повідомленні. 

Як повідомляє видання, під санкції можуть потрапити і ті особи, які не є резидентами США, проте сприяють діяльності санкційних російських компаній. 

Як повідомляв УНІАН, Управління з контролю за іноземними активами Державного казначейства Сполучених Штатів Америки провівши консультації з Державним департаментом визначило сім російських олігархів та 12 компаній, якими вони володіють, і ще 17 російських високопоставлених посадовців для запровадження обмежувальних заходів у вигляді санкцій

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Теги: #санкції проти Росії#кремлівський список США