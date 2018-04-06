У США розповіли про долю статків російських чиновників та олігархів, які потрапили під санкції

Під санкції можуть потрапити і ті особи, які не є резидентами США, проте сприяють діяльності санкційних російських компаній.

Сполучені Штати Америки заморозять активи усіх фізичних та юридичних осіб, які потрапили під нову хвилю санкцій.

Про це йдеться у заяві прес-служби Міністерства фінансів США, повідомляє ТСН.

Читайте такожБілий дім закликав світ посилити тиск на Росію"Усі активи, що підпадають під юрисдикцію США, зазначених фізичних і юридичних осіб, а також будь-яких інших суб'єктів, які потрапили під дію закону про санкції, заморожені, а особам із США заборонено мати з ними будь-які справи", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє видання, під санкції можуть потрапити і ті особи, які не є резидентами США, проте сприяють діяльності санкційних російських компаній.

Як повідомляв УНІАН, Управління з контролю за іноземними активами Державного казначейства Сполучених Штатів Америки провівши консультації з Державним департаментом визначило сім російських олігархів та 12 компаній, якими вони володіють, і ще 17 російських високопоставлених посадовців для запровадження обмежувальних заходів у вигляді санкцій.