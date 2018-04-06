У США розповіли про долю статків російських чиновників та олігархів, які потрапили під санкції
Сполучені Штати Америки заморозять активи усіх фізичних та юридичних осіб, які потрапили під нову хвилю санкцій.
Про це йдеться у заяві прес-служби Міністерства фінансів США, повідомляє ТСН.
Читайте такожБілий дім закликав світ посилити тиск на Росію"Усі активи, що підпадають під юрисдикцію США, зазначених фізичних і юридичних осіб, а також будь-яких інших суб'єктів, які потрапили під дію закону про санкції, заморожені, а особам із США заборонено мати з ними будь-які справи", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє видання, під санкції можуть потрапити і ті особи, які не є резидентами США, проте сприяють діяльності санкційних російських компаній.
Як повідомляв УНІАН, Управління з контролю за іноземними активами Державного казначейства Сполучених Штатів Америки провівши консультації з Державним департаментом визначило сім російських олігархів та 12 компаній, якими вони володіють, і ще 17 російських високопоставлених посадовців для запровадження обмежувальних заходів у вигляді санкцій.