США ввели санкції проти 24 російських олігархів і чиновників з «кремлівського списку»

У список потрапили 7 бізнесменів і 17 високопоставлених чиновників.

Управління з контролю за іноземними активами Державного казначейства Сполучених Штатів Америки провівши консультації з Державним департаментом визначило сім російських олігархів та 12 компаній, якими вони володіють, і ще 17 російських високопоставлених посадовців для запровадження обмежувальних заходів у вигляді санкцій.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Департаменту казначейства (Міністерства фінансів США).

Також під санкції потрапила російська державна компанія, яка спеціалізується на продажу зброї, її дочірні підприємства та один російський банк.

Секретар департаменту казначейства Стівен Мнучін наголосив, що російський уряд діє задля створення непомірно великих привілеїв для олігархів та владних еліт.

"Російський уряд бере участь у ряді зловмисних дій по всьому світу, в тому числі продовжуючи окупацію Криму і розпалюючи насильство на сході України, постачаючи режиму Асада сировину і озброєння, що здійснює бомбардування власних громадян, намагаючись руйнувати західні демократії та здійснюючи зловмисну діяльність в кіберпросторі. Російські олігархи та еліти, які мають користь від цієї корумпованої системи більше не будуть залишатися без наслідків за дестабілізаційну діяльність їх уряду", - наголосив Мнучін.

Зокрема, під санкції потрапили олігарх Олег Дерипаска, глава ради директорів ВАТ "Ен Пі Ві Інжиніринг" Ігор Ротенберг, олігарх Віктор Вексельберг, голова правління "Газпромбанку" Андрій Акимов, директор Служби зовнішньої розвідки Росії Михайло Фрадков, начальник Управління президента РФ по соціально-економічному співробітництву з державами СНД Олег Говорун, міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцєв, голова комітету Ради Федерації РФ Костянтин Косачов, глава правління і заступник голови ради директорів ПАТ "Газпром" Олексій Міллер та секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Також під санкції потрапили російська державна компанія "Рособоронэкспорт", банк "Российская финансовая корпорация", холдинг "Російські машини", група компаній "Ренова" та російська алюмінієва компанія "Русал".

Як повідомляв УНІАН, у січні Мінфін США представив так звану «кремлівську доповідь» - список наближених до президента Росії Володимира Путіна, щодо яких можуть бути введені санкції.

В документ увійшли 210 осіб. У їх числі всі члени уряду Росії, співробітники адміністрації Путіна, «інші високопоставлені політичні лідери» і олігархи.