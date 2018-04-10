У Німеччині домашній пес загриз на смерть немовля

Випадок стався майже через тиждень після того, як двоє людей були вбиті собакою в іншій частині Німеччини.

У місті Бад-Кеніг, приблизно в 30 милях на південний схід від Франкфурта, штат Гессен, домашній пес загриз насмерть семимісячне немовля.

Як повідомляє The Independent з посиланням на Bild, після інциденту собаку відвезли до притулку для тварин. У поліції розповіли, що вони ще не встановили, чому собака напав на дитину.

Порода собаки залишається невідомою. Представник поліції описав тварину як стаффордширський метис, у той час як співробітники притулку кажуть про метис боксера, який веде себе "дуже агресивно".

Як зазначає видання, подібний випадок стався близько тижня тому в Північній Німеччині. Тоді дві людини були вбиті собакою.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня в Лиманському районі Одеської області госпіталізовано 6-річну дівчинку, покусану вуличними собаками.