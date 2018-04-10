У Німеччині домашній пес загриз на смерть немовля

13:44, 10 квітня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Як повідомляє The Independent з посиланням на Bild, після інциденту собаку відвезли до притулку для тварин. У поліції розповіли, що вони ще не встановили, чому собака напав на дитину.

Порода собаки залишається невідомою. Представник поліції описав тварину як стаффордширський метис, у той час як співробітники притулку кажуть про метис боксера, який веде себе "дуже агресивно".

Як зазначає видання, подібний випадок стався близько тижня тому в Північній Німеччині. Тоді дві людини були вбиті собакою.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня в Лиманському районі Одеської області госпіталізовано 6-річну дівчинку, покусану вуличними собаками.

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Теги: #собака#собаки загризли