В Одеській області 6-річну дівчинку понівечили три вуличні собаки

Дівчинці наклали понад 100 швів, сьогодні її перевели з реанімації у звичайну палату.

У Лиманському районі Одеської області госпіталізували 6-річну дівчинку, яку понівечили вуличні собаки.

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Як повідомив УНІАН громадський активіст Руслан Демчук, надзвичайна подія сталася 23 березня близько 15.30 у селі Світле, коли дівчинка поверталася додому.

«Бездомні собаки буквально розтерзали 6-річну Дашу, яка поверталася зі школи. Дитину доставили у тяжкому стані в реанімацію. Дівчинці наклали понад 100 швів. Батьки - в шоковому стані. Сьогодні перевели у звичайну палату», - зазначив він.

За даними громадського активіста, на дитину напали три собаки. Операція тривала до глибокої ночі. У потерпілої - рани голови (пошкоджено вушко, об'ємна скальпована рана), спини, ноги.

Місцеві жителі заявляють, що неодноразово зверталися до органів місцевого самоврядування - до Олександрівської сільради - про те, що в селі з'явилися собаки, які дуже агресивно поводяться. Люди стверджують, що влада ніяких заходів не вживала, а сьогодні нібито представник сільради «намагалися отруїти собак». При цьому медики наполягають на тому, що за тваринами необхідно вести спостереження протягом 10 діб, щоб виключити зараження сказом і поширення цієї хвороби, для чого собак необхідно ізолювати.

На даний час активісти вживають заходів для збору коштів для потерпілої. У поліції НП поки не коментують.