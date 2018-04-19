Баскське сепаратистське угрупування ETA припиняє існування – ЗМІ

Угрупування ETA було створено в 1959 році за часів диктатури Франко націоналістично налаштованими баскськими студентами.

Баскське сепаратистське угрупування ETA має намір оголосити про остаточний саморозпуск в найближчі тижні.

Про це в середу, 18 квітня, повідомив місцевий телемовник ETB, передає DW.com. Газета Gara в лютому 2018 року повідомила, що ETA винесе на голосування серед своїх членів питання про необхідність саморозпуску до літа. Оголошення про остаточну ліквідацію угруповання очікується в перші вихідні травня.

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Одночасно з цим 18 квітня Верховний суд Іспанії залишив у силі винесений в 2017 році 535-річний тюремний термін для двох активістів ETA. Двоє фігурантів справи, 38-річний Родрігес і 40-річний Жаунарена, були засуджені за сорок п'ять спроб "терористичних вбивств". У 2005 році бойовики заклали вибухівку в багажник автомобіля. В результаті після вибуху десятки людей були поранені, більшість з них отримали пошкодження слуху.

Угрупування ETA було створено в 1959 році за часів диктатури Франко націоналістично налаштованими баскськими студентами. За час своєї діяльності, яка тривала майже півстоліття, ETA вбила понад 850 осіб. Так і не досягнутою метою сепаратистів було створення баскської держави, яка б розташовувалася на території північної Іспанії і південно-західної Франції. У 2011 році угрупування оголосило про припинення бойових дій і здало зброю.