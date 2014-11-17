Меркель: Дії Росії можуть розхитати мир в Європі після двох світових воєн

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель закликала Європу та США до рішучих і спільних дій щодо Росії задля розв'язання українського конфлікту. Очільниця німецького уряду різко розкритикувала російського президента Володимира Путіна та попередила про "велику пожежу", яка може виникнути через ситуацію в Україні, під час свого виступу в понеділок, 17 листопада, в Інституті міжнародної політики Лоуі.

За словами Меркель, Росія все ще сповідує старе мислення категоріями "сфер впливу", що призводить до попирання міжнародного права. А це, вважає канцлер, "ставить загалом під сумнів мирний устрій в Європі після жахів двох світових воєн та кінця холодної війни. І знаходить своє продовження у впливі Росії на дестабілізацію ситуації на Сході України". Меркель підкреслила, що мислення категоріями сфер впливу не повинно утвердитися.

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Водночас Меркель виключила військове вирішення протистояння в Україні і заявила, що ЄС намагатиметься і далі шукати дипломатичні шляхи виходу з кризи. Вона припустила можливість подальших санкцій щодо Росії, які, однак, будуть запроваджені тоді, як тільки будуть необхідні.

Говорячи про катастрофу літака "Малайзійських авіаліній" на Донбасі, Меркель звернула увагу на глобальний характер української кризи. "Криза в Україні у жодному разі не є регіональною проблемою. На цьому прикладі ми бачимо: вона стосується всіх нас", - підкреслила канцлер та додала, що особливі ризики від дій Росії вона вбачає для Молдови, Грузії та Сербії.