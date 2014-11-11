Прем'єр Фінляндії виступив за посилення санкцій проти Росії

Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Олександр Стубб в інтерв'ю програмі Yle. Він висловив впевненість, що гроші - це кращий посередник при укладанні миру. "Це єдиний метод: м'який, але в той же час твердий, який нам варто використовувати", - зазначив фінський прем'єр.

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Він зазначив, що в останні дні ситуація в Україні загострилася - знову почалися запеклі бої. "Ситуація з безпекою в Фінляндії не змінилася радикально, але ситуація на кордоні України, безсумнівно, тривожна", - сказав Олександр Стубб.

Прем'єр Фінляндії також зазначив, що бачить тінь холодної війни у зовнішньополітичній доктрині Росії. "Ми в багатьох відношеннях на порозі холодної війни", - сказав прем'єр.