У США опублікували копії постів російської "фабрики тролів" в Facebook

Часто вплив здійснювався через группи у Facebook афроамериканців та ЛГБТ-спільноти.

Конгресмени-демократи Комітету з розвідки Палати представників США опублікували копії проплачених "фабрикою тролів" постів у Facebook, створених з метою вплинути на американські президентські вибори в 2016 році.

Про це повідомляється на сайті комітету.

Читайте такожЦукерберг розповів про нові інструменти Facebook для боротьби з втручанням у вибори

У січні 2017 року розвідка дійшла висновку, що Росія втручалася в американські вибори, намагаючись сприяти перемозі Дональда Трампа і програшу Гілларі Клінтон.

Член комітету Адам Шифф під час відкритого слухання в листопаді 2017 року за участю представників Facebook, Twitter і Google зазначив, що [російська] кампанія в соціальних мережах була спрямована на розкол в США, розпалювання заворушень на грунті низки розбіжностей.

"Росіяни зробили це, об'єднавши фейкові акаунти, сторінки і спільноти, щоб просувати політизований контент і відео, а також мобілізувати справжніх американців підписувати онлайн-петиції і брати участь в мітингах і протестах", - заявив він.

Часто вплив здійснювався через группи у Facebook афроамериканців та ЛГБТ-спільноти. Вартість одного оголошення у середньому складала порядка 150 російських рублів.

За даними розвідки, всього було придбано понад 3,5 тисячі оголошень. Їх побачило 11,4 мільйонів американців. Загалом російська "фабрика тролів створила 470 сторінок в Facebook, які згенерували 80 тисяч одиниць контенту і розповсюдили його на більш ніж 126 мільйонів американців.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня соціальна мережа Facebook заблокувала понад 270 сторінок російського "Агентства досліджень інтернету" (IRA), які, за її даними, використовувалися для політичного впливу на користувачів з Росії і російськомовних жителів країн-сусідів РФ, серед яких і Україна.