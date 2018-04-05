Разом з "тролями" Facebook заблокував сторінку московської мерії

Сторінка мерії могла бути заблокована через те, що SMM-послуги департаменту міг надавати один з 13 співробітників «фабрики тролів», яких Мін'юст США звинувачує у втручанні у вибори президента країни в 2016 році.

Соціальна мережа Facebook заблокувала понад 270 сторінок так званої "фабрики тролів". Під роздачу потрапила і сторінка департаменту економічної політики та розвитку мерії Москви.

Читайте такожМЗС РФ назвало блокування у Facebook акаунтів російської «фабрики тролів» боротьбою з «альтернативною інформацією»Як повідомляє РБК, сторінка держструктури могла бути заблокована через те, що SMM-послуги департаменту міг надавати Гліб Васильченко — один із 13 можливих співробітників «фабрики тролів», яких Мін'юст США звинувачує у втручанні у вибори президента країни в 2016 році.

Представник департаменту економполітики повідомив, що Гліб Васильченко «не працює в департаменті і їм не відомий».

Однак на сторінці департаменту в російській соцмережі "Вконтакте" автором одного з завантажених у спільноту відео зазначався саме Васильченко. Як повідомляє видання, після питання про зв'язок Васильченка з департаментом відео було видалено.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня соціальна мережа Facebook заблокувала понад 270 сторінок російського "Агентства досліджень інтернету" (IRA), які, за її даними, використовувалися для політичного впливу на користувачів з Росії і російськомовних жителів країн-сусідів РФ, серед яких і Україна.