Різанину в Парижі влаштував 20-річний росіянин – ЗМІ

Відповідальність за напад взяла на себе "Ісламська держава".

Напад у Парижі увечері 12 травня скоїв 20-річний виходець із Чечні.

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Про це повідомляє радіостанція Europe1 з посиланням на поліцію.

"Поліцейські змогли встановити ім'я чоловіка, який убив одну особу та поранив чотирьох", - йдеться в повідомленні.

За даними радіостанції, злочинець не мав при собі документів, але слідчі "встановили його особистість завдяки відбиткам пальців".

Відповідальність за напад взяла на себе "Ісламська держава".

Як передає BFMTV, прокурор французької столиці Франсуа Моленс повідомив, що, за словами очевидців, під час нападу злочинець кричав "Аллах акбар".

Як повідомляв УНІАН, увечері 12 травня в центрі Парижа невідомий напав з ножем на перехожих. В результаті нападу одна особа загинула, ще четверо зазнали поранень.

Французька поліція ліквідувала нападника, який не мав при собі жодних документів.

Відділ по боротьбі з тероризмом місцевої прокуратури веде розслідування події.