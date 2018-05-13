Невідомий напав з ножем у центрі Парижа: загинули дві людини, ще вісім - отримали поранення
00:04, 13 травня 2018Світ
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Напад стався у другому окрузі Парижа. Ім'я нападника і його мотиви поки невідомі.
REUTERS
В результаті нападу невідомого з ножем у центрі Парижа були вбиті дві людини.
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Про це повідомляє телеканал BFMTV.Ще вісім людей отримали поранення. Напад стався у другому окрузі Парижа.
Ім'я нападника і його мотиви поки невідомі.
У серії терактів в Парижі 13 листопада 2015 року — на стадіоні, в театрі «Батаклан» і ще кількох точках міста — загинули близько 130 осіб.
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