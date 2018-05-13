Невідомий напав з ножем у центрі Парижа: загинули дві людини, ще вісім - отримали поранення

00:04, 13 травня 2018
Світ
1206 0
REUTERS

Читайте такожСуд Бельгії засудив організатора паризьких терактів до 20 років в'язниці (відео)

Про це повідомляє телеканал BFMTV.Ще вісім людей отримали поранення. Напад стався у другому окрузі Парижа.

Ім'я нападника і його мотиви поки невідомі.

У серії терактів в Парижі 13 листопада 2015 року — на стадіоні, в театрі «Батаклан» і ще кількох точках міста — загинули близько 130 осіб.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter