Невідомий напав з ножем у центрі Парижа: загинули дві людини, ще вісім - отримали поранення

Напад стався у другому окрузі Парижа. Ім'я нападника і його мотиви поки невідомі.

В результаті нападу невідомого з ножем у центрі Парижа були вбиті дві людини.

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Про це повідомляє телеканал BFMTV.Ще вісім людей отримали поранення. Напад стався у другому окрузі Парижа.

Ім'я нападника і його мотиви поки невідомі.

У серії терактів в Парижі 13 листопада 2015 року — на стадіоні, в театрі «Батаклан» і ще кількох точках міста — загинули близько 130 осіб.