Норвегія повністю заморозила співпрацю з Кремлем та відкликає із РФ військових експертів

Норвегія заморозила всі політичні контакти з Кремлем через незаконну анексію Криму та активність Росії у східних регіонах України.

Про це в інтерв'ю "Дзеркало тижня. Україна" розповіла прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг.

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"Ми відкликаємо наших військових експертів, які працювали з Росією щодо зміцнення заходів довіри, і скасували заплановані спільні маневри. Все це через ситуацію в Україні", - зазначила прем'єр Норвегії.

За її словами, на даний момент у двох країн залишилися лише контакти на локальному рівні - у сфері морського транспорту та рибальства, які "просто є постійною практикою і від яких ми не бачимо сенсу відмовлятися".