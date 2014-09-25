Анексію Криму підтримували переважно новоприбулі мешканці Криму - політтехнолог

Політтехнолог, директор компанії персонального та стратегічного консалтингу ”Berta Communications” Тарас Березовець підкреслює, що відокремлення Криму підтримували переважно ті, хто відносно нещодавно там поселився.

Про це він сказав сьогодні під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

”Частина людей прийняла цей режим, тому що ментально відчувала себе частиною Російської Федерації”, - сказав експерт, який народився в Керчі.

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Березовець наголосив, що основна маса тих людей, які виступали за відокремлення Криму, і досі це підтримують - є кримчанами лише у першому поколінні.

Зокрема, серед його знайомих, які підтримували відокремлення, це були люди, які переїхали до Криму у 70-80-ті роки, або ж до Криму переїхали їхні батьки. ”Тобто, люди є, у кращому випадку, у другому поколінні. Так звані ”старі кримські” - люди, які жили там до Другої світової війни, - там абсолютно інша картина. За моїми оцінками, відсотків, як мінімум, 80 дуже скептично або негативно ставляться до того, що відбувається”, - сказав Березовець.

Відповідаючи на запитання, які ж переваги отримали люди після анексії Криму, він зауважив, що заробітні плати у російських відомствах є ”абсолютно незрівнянними з українськими”, що особливо стосується силовиків та держслужбовців. Також Березовець відзначив значно вищий рівень пенсій.

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Водночас, народний депутат від ВО ”Свобода” Едуард Леонов, який є уродженцем Євпаторії, наголосив, що рівень цін у Криму настільки підвищився, що повністю нівелював усі економічні преференції. Зокрема, щодо пенсіонерів він зауважив, що купівельна спроможність кримських пенсіонерів суттєво знизилася.

У свою чергу, політолог, виконавчий директор Центру Близькосхідних досліджень Ігор Семиволос зауважив, що у Криму тих людей, хто жив там до війни, лишилося не так вже й багато. ”Тому, на жаль, у процентному відношенні їх вплив на формування політики в Криму не такий великий”, - сказав він.