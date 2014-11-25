Путін підписав закон про заборону фінансування виборчих кампаній "іноземними агентами"
Президент Росії Володимир Путін підписав закон про заборону фінансування російських партій некомерційними організаціями, визнаними "іноземними агентами".
Документ передбачає десятикратне збільшення штрафів за "незаконне фінансування виборчих кампаній" повідомляє Радіо Свобода.
Відповідно до закону, партіям заборонено укладати угоди з іноземними громадянами, міжнародними організаціями, громадськими рухами і НКО, визнаними "іноземними агентами", а також з організаціями, частка іноземної участі в яких перевищує 30 відсотків.
Читайте також"Солдатських матерів" Санкт-Петербурга оголосили іноземним агентом
Президент Путін також підписав поправки у Податковий кодекс Росії, які зобов'язують громадян повідомляти про участь в іноземних компаніях. Під дію закону потрапляють фізичні та юридичні особи, які володіють більше ніж половиною капіталу закордонної організації. Від 2016 року про свої доходи повинні будуть звітувати і власники 25-відсоткової частки.
Обидва закони, підписані президентом, у листопаді були схвалені Держдумою Росії.
Нагадаємо, на початку року УНІАН повідомляв, що в Росії зроблять суворішим проект закону про "ЗМІ-іноземних агентів" через Україну.