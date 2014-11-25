Путін підписав закон про заборону фінансування виборчих кампаній "іноземними агентами"

Документ передбачає десятикратне збільшення штрафів за "незаконне фінансування виборчих кампаній" повідомляє Радіо Свобода.

Відповідно до закону, партіям заборонено укладати угоди з іноземними громадянами, міжнародними організаціями, громадськими рухами і НКО, визнаними "іноземними агентами", а також з організаціями, частка іноземної участі в яких перевищує 30 відсотків.

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Президент Путін також підписав поправки у Податковий кодекс Росії, які зобов'язують громадян повідомляти про участь в іноземних компаніях. Під дію закону потрапляють фізичні та юридичні особи, які володіють більше ніж половиною капіталу закордонної організації. Від 2016 року про свої доходи повинні будуть звітувати і власники 25-відсоткової частки.

Обидва закони, підписані президентом, у листопаді були схвалені Держдумою Росії.

Нагадаємо, на початку року УНІАН повідомляв, що в Росії зроблять суворішим проект закону про "ЗМІ-іноземних агентів" через Україну.