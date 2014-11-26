В Італії для туристів вперше відкрили бункер Муссоліні
Сховища фашистського диктатора Італії Беніто Муссоліні, які створили за наказом дуче в роки Другої світової війни, відкрили для туристів.
Всього на Віллі Торлоніа, офіційній римській резиденції італійського диктатора, знаходиться 3 сховища. Перший з них створено у 1940 році неподалік від маєтку. Сховище площею близько 80 кв. м приховано на глибині 4 метри.
Бункер обладнано системою вентиляції, генератором електрики, двома запасними виходами та подвійними дверима - у випадку атаки газом. Тим не менш, місце сховища не подобалося Муссоліні, через що побудували другий бункер, прямо під віллою, повідомляє Новое время з посиланням на La Vanguardia.
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Сховище спорудили, використавши останні досягнення в області технології та безпеки тієї епохи. Історики вважають, що дуче як правило користувався саме ним. Є ще і третій бункер, будівництво якого так і не завершили.
Під час відвідування бункерів можна також вивчити фотографії та документи, що оповідають про сім'ю дуче. На експозиції показані навіть сторінки з щоденника самого диктатора.
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За словами міської влади, відкрита для туристів пам'ятка слугуватиме нагадуванням про одну з найтрагічніших сторінок італійської історії.