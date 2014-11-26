Süddeutsche Zeitung: Міф про ненажерливе НАТО

Про це пише Даніель Бресслер у своїй статті «Міф про ненажерливе НАТО», опублікованій на сайті німецької газети Süddeutsche Zeitung.

У Німеччині, останнім часом було багато спроб поставити себе на місце президента Російської Федерації. На телебаченні, Володимир Путін докладно пояснив свої погляди, особливо в тому, що стосується НАТО. Кілька етапів розширення НАТО, скаржився він, «значно змінили геополітичний простір». Припущення про те, що вступ до НАТО багатьох країн Східної Європи загнало Росію у кут і значно вплинуло на сьогоднішні події в Україні, для багатьох вже факт. Заявлена мета нової коаліції в Києві, вести Україну в НАТО, може здатися досить дивною - принаймні, до тих пір, поки немає спроб, поставити себе на місце України в нинішній ситуації.

Зараз є детальніша картина. Прагнення України приєднатися до західного альянсу має свою історію. У 2002 році тодішній президент Леонід Кучма оголосив про бажання своєї країни вступити в НАТО. Далі були спроби зближення з альянсом, що закінчилася в 2008 році відмовою першого класу. Канцлер Німеччини Ангела Меркель на саміті в Бухаресті перешкодила початку процесу вступу Грузії та України. Обидві країни отримали лише марне запевнення в тому, що коли-небудь стануть членами НАТО. Два роки потому Україна відкликала своє бажання приєднатися до альянсу, і оголосила про свій позаблоковий статус. Навіть якщо це і не відповідає популярному образу ненажерливого НАТО: Альянс був радий, що позбувся спірного питання.

Росія нападає на країну - і представляє себе як жертву

На той час Україна діяла розумно. Вона шукала такого бажаного для більшості населення зближення з Заходом в політичній і економічній сферах, не провокуючи при цьому Москви подальшими планами з НАТО і не піддаючи сумніву військово-морську присутність РФ у Криму. Повинно було бути досить тієї гарантії, яку Україна отримала від Росії за відмову від ядерної зброї. Як мало значила ця гарантія, світ дізнався після анексії Криму та спровокованого Росією насильства на Сході України.

З цієї точки зору, у Володимира Путіна вийшов неймовірний переворот у зв'язках з громадськістю. Хоча саме Росія напала на сусідню країну і продовжує це робити, але на передній план виходить уявна або реальна загроза, яку відчуває злочинець. Образ Росії як агресора стирається, або, принаймні, замінюється тим, що в рівній мірі справедливо звинувачують прихильників «холодної війни» Путіна і Меркель - у тому, що вони привели Європу до обриву. Така точка зору затьмарює зрозумілі страхи України та інших країн.

Коли міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр ясно дає зрозуміти, що він не бачить Україну членом НАТО, то це вже реальна політика. При запереченні навіть одного члена НАТО, ніхто не може приєднатися до альянсу. У випадку з Україною, є тільки кілька представників, які вважають прийняття України в осяжному майбутньому реалістичним. Нібито військовий альянс не націлений саме на розборки з Росією. Крім того, плани в Україні самі по собі не беззаперечні.

Але соромно було б, якби НАТО відібрало в України всяку надію на майбутнє членство. Особливо зараз, після того як вона дізналася, що у неї немає надійного захисту за межами альянсу та чинної там угоди про сприяння. Досі НАТО підтримує політику, принаймні, теоретично відкритих дверей. Таким чином, альянс підтримує постулат вільного вибору союзу. Якщо НАТО відмовиться від цього постулату, це стане найбільшою перемогою Путіна.