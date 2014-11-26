Глава Total прилетить до Москви вперше після загибелі свого попередника

Глава компанії Total Патрік Пуянне відвідає Москву 27 листопада для зустрічей з діловими партнерами, повідомляє ТАСС.

"Завтра я буду в Москві", - сказав Пуянне.

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"Я буду зустрічатися з багатьма людьми, з усіма нашими діловими партнерами", - зазначив він.

Візит буде першим для Пуянне на посаді глави компанії, яку він зайняв після трагічної загибелі свого попередника Крістофа де Маржері.