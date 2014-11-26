Глава Total прилетить до Москви вперше після загибелі свого попередника
19:28, 26 листопада 2014Світ
0 0
Візит буде першим для Патріка Пуянне на посаді глави компанії, яку він зайняв після трагічної загибелі свого попередника Крістофа де Маржері.
Глава Total відвідає Москву 27 листопада / УНІАН
Глава компанії Total Патрік Пуянне відвідає Москву 27 листопада для зустрічей з діловими партнерами, повідомляє ТАСС.
"Завтра я буду в Москві", - сказав Пуянне.
Читайте такожПри катастрофі літака глави "Total" у "Внуково" загинула стюардеса з України
"Я буду зустрічатися з багатьма людьми, з усіма нашими діловими партнерами", - зазначив він.
Візит буде першим для Пуянне на посаді глави компанії, яку він зайняв після трагічної загибелі свого попередника Крістофа де Маржері.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter