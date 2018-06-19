У США заарештували українку, яка виростила марихуану на 1,4 мільйона доларів

В українки в Колорадо знайшли 130 кілограмів марихуани та 86 рослин в теплиці. У штаті легалізована марихуана, але для вирощування потрібна ліцензія.

У місті Вудленд Парк в американському штаті Колорадо за підозрою в нелегальному вирощуванні марихуани заарештували 52-річну українку Світлану Азовську. Про це повідомляє офіс шерифа округу Теллер в Facebook.

Окружний шериф і працівники міського відділення поліції з ордером здійснили рейд у будинку українки. Під час обшуку було виявлено та вилучено 130 кг марихуани та 86 живих рослин. Вартість вилучених наркотиків за попередньою оцінкою становить 1,4 млн доларів.

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10 грудня 2013 року у Колорадо дозволили вирощувати, продавати і вживати марихуану не тільки в медичних цілях. Марихуана для медичних та рекреаційних цілей продається під різними ліцензіями. Власники посвідчення особи, виданого в штаті Колорадо, старше 21 року можуть придбати в ліцензованому магазині до однієї унції марихуани (близько 28 грамів). Гостям штату дозволено купувати чверть цієї порції. Легально зберігати можна не більше унції. Дозволяється ділитися марихуаною з друзями, але тільки безоплатно, і вирощувати до шести рослин у себе вдома під замком.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Netflix придумали, як продавати марихуану під своїм брендом.