У Netflix придумали, як продавати марихуану під своїм брендом
Різні сорти марихуани назвали на честь серіалів Netflix.
Стрімінговий відеосервіс Netflix запустив продаж різних сортів марихуани, які названі на честь популярних серіалів. Про це повідомляє Громадське з посиланням на Dazed.
У Каліфорнії, де вживання марихуани дозволено законом, канабіс продається у фірмових банках обмеженою серією. Серед назв сортів зустрічаються згадки ситкому «Дієта з Санта-Кларіти», «Кінь Боджек», «Уповільнений розвиток» та інших.
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Крім того, одна з баночок має назву Poussey Riot, що нагадує споживачу одночасно і про серіал «Помаранчевий - новий чорний», де одну з героїнь звати Пуссена, і про російський гурт Pussy Riot, учасниці якого були засуджені до ув'язнення через "панк-молебен" у храмі.
Технічно Netflix не продає марихуану, підкреслює Джонатан Санторо, виконавчий креативний директор агентства Carrot. Разом з адвокатами керівництво відеосервісу витратило багато часу, щоб зрозуміти, як можна поширювати коноплі під брендом Netflix. У результаті з'явилися 12 видів аптечної марихуани у стилі різних серіалів компанії.
Як пояснили в Netflix, індика підійшла для легких і дурних серіалів, а сатіва посилює враження від драматичних шоу (індика і сатіва — види рослин канабіса). В агентстві розробили пакування для лінійки товарів, але ніхто з Netflix або Carrot не торкався до марихуани, підкреслюють автори проекту.
Продаж фірмового канабісу є одним з методів просування серіалу «Розкосячені». Згідно з сюжетом, після кількох десятиліть участі в кампанії з легалізації марихуани Рут Фельдман наймає сина, який нещодавно випустився з коледжу, і ще кількох «консультантів» з продажу канабісу: вони повинні допомогти їй управляти крамницею лікувальної марихуани в Лос-Анджелесі.
Як повідомляв УНІАН, у Ізраїлі дозволять експортувати медичну марихуану.