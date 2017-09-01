У Netflix придумали, як продавати марихуану під своїм брендом

Стрімінговий відеосервіс Netflix запустив продаж різних сортів марихуани, які названі на честь популярних серіалів. Про це повідомляє Громадське з посиланням на Dazed.

У Каліфорнії, де вживання марихуани дозволено законом, канабіс продається у фірмових банках обмеженою серією. Серед назв сортів зустрічаються згадки ситкому «Дієта з Санта-Кларіти», «Кінь Боджек», «Уповільнений розвиток» та інших.

Читайте такожУ НБА гравцям можуть дозволити вживати марихуану в лікувальних цілях

Крім того, одна з баночок має назву Poussey Riot, що нагадує споживачу одночасно і про серіал «Помаранчевий - новий чорний», де одну з героїнь звати Пуссена, і про російський гурт Pussy Riot, учасниці якого були засуджені до ув'язнення через "панк-молебен" у храмі.

Технічно Netflix не продає марихуану, підкреслює Джонатан Санторо, виконавчий креативний директор агентства Carrot. Разом з адвокатами керівництво відеосервісу витратило багато часу, щоб зрозуміти, як можна поширювати коноплі під брендом Netflix. У результаті з'явилися 12 видів аптечної марихуани у стилі різних серіалів компанії.

Як пояснили в Netflix, індика підійшла для легких і дурних серіалів, а сатіва посилює враження від драматичних шоу (індика і сатіва — види рослин канабіса). В агентстві розробили пакування для лінійки товарів, але ніхто з Netflix або Carrot не торкався до марихуани, підкреслюють автори проекту.

Продаж фірмового канабісу є одним з методів просування серіалу «Розкосячені». Згідно з сюжетом, після кількох десятиліть участі в кампанії з легалізації марихуани Рут Фельдман наймає сина, який нещодавно випустився з коледжу, і ще кількох «консультантів» з продажу канабісу: вони повинні допомогти їй управляти крамницею лікувальної марихуани в Лос-Анджелесі.

Як повідомляв УНІАН, у Ізраїлі дозволять експортувати медичну марихуану.