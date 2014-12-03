У Росії не бачать злочину в масовій загибелі військових РФ минулого літа

Головна військова прокуратура (ГВП) заявила, що встановила і перевірила обставини їх загибелі. Офіційні відповіді двох відомств отримала організація «Солдатські матері Санкт-Петербурга».

У своєму запиті вона просила перевірити інформацію ЗМІ про загибель 29 військовослужбовців, а в разі підтвердження - порушити кримінальні справи. Раніше «Матері» отримали відповідь від Міноборони, яке не стало відкривати обставини загибелі військових, посилаючись на лікарську таємницю, повідомляють Ведомости.

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Відомства в складному становищі - їм треба заперечувати очевидне, каже голова «Солдатських матерів» Елла Полякова.

За її словами, надії на розслідування немає, оскільки громадяни відмовчуються: пряме звернення про загибель у організації одне - від матері військовослужбовця Антона Туманова.

Прес-секретар «Матерів» Олександр Передрук вважає відповіді відписками: «Ніхто не винен у масовій загибелі солдатів - значить, ніхто не понесе відповідальності».

Перевірки завершилися, але за цим відповідям можна зрозуміти, прийнято рішення про порушення кримінальної справи, каже псковський депутат Лев Шлосберг: «Таку кількість військовослужбовців, загиблих в Росії влітку, при відсутності складу злочину і без порушення кримінальних справ, може бути тільки при веденні бойових дій».