Російська прокуратура завела другу справу проти голови комітету солдатських матерів Богатенкової

Про це повідомляється на сайті прокуратури, повідомляє Центр журналістських розслідувань.

За версією слідства, Богатенкова в кінці листопада 2012 року взяла в борг у якоїсь жінки 100 тисяч рублів в борг, пообіцявши повернути цю суму до 10 грудня цього ж року, однак після цього, як йдеться в заяві прокуратури, Богатенкова "стала відмовлятися від своїх зобов'язань, заперечуючи факт самої позики".

Нагадаємо, прокуратура Ставропольського краю не визнала голову правозахисного комітету солдатських матерів «Матері Прикум'я» Людмилу Богатенкову, яка займалася розслідуванням загибелі російських солдатів в Україні, причетною до шахрайства. Однак в ефірі каналу Дождь її адвокат Андрій Сабінін заявив, що така заява є безглуздою.

«Не йдеться про виправдання Богатенкової або про припинення кримінальної справи. Справа триває, її не припинено, а для Богатенкової нічого не змінилося», - сказав він тоді.

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Правозахисниці висунуто звинувачення в шахрайстві. Одночасно поліція провела обшук в кабінеті, орендованому відділення «Комітету солдатських матерів» по Будьоновську і Будьонівському району Ставропольського краю («Матері Прикум'я»), яке очолює Богатенкова.

У серпні Людмила Богатенкова передала в Раду з прав людини відомості про загибель дев'яти військовослужбовців, які проходили службу за контрактом у 18 мотострілецькій бригади (в/ч 27777). Члени Ради направили в Головне військове слідче управління Слідчого комітету інтернет-звернення з проханням порушити кримінальну справу. Відповідь так і не було отримано.

14 жовтня, як повідомляється на сайті «Солдатських матерів Санкт-Петербурга», списки загиблих солдатів передали особисто президенту Володимиру Путіну.