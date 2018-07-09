У Бразилії суддя вирішив випустити екс-президента з в'язниці, але інший суддя скасував рішення

Лула да Сілва був засуджений до 9,5 років в'язниці. Суддя, який працював з ним, постановив звільнити його, але інший суддя скасував це рішення.

Голова Федерального регіонального суду четвертого округу Бразилії Карлос Едуарду Томпсон Флорес скасував рішення про звільнення з в'язниці екс-президента країни Луїса Інасіу Лули да Сілви, засудженого у справі про корупцію.

Як передає 112.ua, раніше апеляційний суд Бразилії у неділю, 8 липня, ухвалив звільнити Лулу да Сілву. Рішення ухвалив суддя суддя Рожеріу Фаврету, який раніше працював в адміністрації Лули да Сільви. На його думку, президента слід направити до в'язниці тільки після рішень усіх інстанцій, у тому числі і Федерального верховного суду.

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Інший суддя - Жоао Жебран Нету скасував рішення Фаврету і зажадав від поліції не звільняти політика. Фаврету у відповідь видавши документ, що підтверджує його рішення про звільнення екс-президента.

Нагадаємо, 12 липня 2017 року президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва (з 1 січня 2003 року по 1 січня 2011 року) був засуджений до 9,5 років в'язниці у справі про корупцію і відмиванні грошей. 24 січня 2018 року він програв апеляцію по вказаній справі в суді міста Порту-Алегрі. Крім того, згідно з рішенням суду, йому був збільшений термін ув'язнення - з 9,5 до 12 років.

Як повідомляв УНІАН, раніше екс-прем'єра Пакистану засудили до 10 років в'язниці через панамське досьє.