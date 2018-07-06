Екс-прем'єра Пакистану засудили до 10 років в'язниці через панамське досьє

Суд виніс вирок Навазу Шаріфу, а також його дочці та зятю.

Суд заочно визнав колишнього прем'єр-міністра Пакистану Наваза Шаріфа винним у справі про корупцію і призначив йому покарання у вигляді десяти років тюремного ув'язнення.

Як передає РБК, Шаріф також зобов'язаний виплатити штраф у розмірі £8 млн. Його доньку Маріам засудили до семи років в'язниці і штрафу в £2 млн. Крім того, його зятеві Садфару призначили покарання у вигляді року позбавлення волі. Зараз Шаріф і його дочка знаходяться у Лондоні. Там проходить лікування його дружина.

Читайте такожУ Румунії голову правлячої партії засудили до 3,5 років в язниці

Розслідування щодо Шаріфа і його сім'ї почалося після публікації так званого панамського досьє, в якому були документи, що свідчать про зв'язки політиків і бізнесменів з офшорними компаніями в Панамі. Зокрема, в списку опинилися діти прем'єр-міністра Пакистану.

У липні 2017 року Верховний суд Пакистану дискваліфікував Шаріфа і відсторонив від посади голову Мінфіну країни Ісхака Дару, якого називали «бухгалтером» прем'єр-міністра.

У квітні Шаріфу довічно заборонили брати участь у політичному житті Пакистану. Він займав пост прем'єра з 2013 по 2017 рік.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно ізраїльського екс-міністра, раніше засудженого за контрабанду екстазі, заарештували за шпигунство на користь Ірану.