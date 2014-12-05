Парламент Чехії закликав президента Земана припинити «загравання» з Росією

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на видання Ceske Noviny.

"Ми відмовляємось прийняти агресивну, диктаторську поведінку Росії в Україні. Ми не хочемо ставити під загрозу добрі стосунки з нашими союзниками в ЄС та США. Ваші потурання порушенню міжнародних зобов’язань Росією неприйнятні", - йдеться у заяві сенаторів.

На їхнє переконання, загравання Земана з Росією та Китаєм робить Чехію ненадійним партнером ЄС та США.

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"Ми вважаємо, що переважна більшість громадян не приймає вашу поведінку", - зазначили парламентарі.

Нагадаємо, 1 грудня в Празі відбулась акція протесту, під час якої президенту передали петицію про відставку.

Раніше повідомлялося, що 17 листопада у Празі пройшов ряд антипрезидентських акцій, під час яких мітингувальники освистали, закидали яйцями Мілоша Земана і вимагали його відставки через прокремлівську політику.