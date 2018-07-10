"Це несправедливо і неприйнятно": Трамп заявив, що США спонсорують 90% діяльності НАТО

Трамп розкритикував напередодні саміту країни, які входять до складу НАТО.

Американський президент Дональд Трамп розкритикував країни, які входять до складу НАТО, через недостатні фінансові відрахування на оборонні потреби альянсу.

Про це політик написав на своїй сторінці в твіттері.

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За словами Трампа, США роблять внески у розмірі 4% ВВП, при цьому Німеччина вносить тільки 1% ВВП. Президент підкреслив, що американська сторона спонсорує 90% діяльності НАТО, при цьому європейські країни отримують набагато більше вигоди від членства в блоці.

«Сполучені Штати витрачають на НАТО набагато більше, ніж будь-яка інша країна. Це несправедливо, і це неприйнятно. Хоча ці країни збільшують свої внески, з тих пір як я приступив до роботи, вони повинні робити набагато більше», — заявив Трамп.

...Europe far more than it does the U. S. By some accounts, the U. S. is paying for 90% of NATO, with many countries nowhere close to their 2% commitment. On top of this the European Union has a Trade Surplus of $151 Million with the U. S., with big Trade Barriers on U. S. goods. NO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2018

Раніше повідомлялося, що Трамп продовжить чинити тиск на країни НАТО з метою виконання зобов'язань за витрачання 2% від ВВП членів Північноатлантичного альянсу на оборону до 2024 року.