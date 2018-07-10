"Це несправедливо і неприйнятно": Трамп заявив, що США спонсорують 90% діяльності НАТО
Американський президент Дональд Трамп розкритикував країни, які входять до складу НАТО, через недостатні фінансові відрахування на оборонні потреби альянсу.
Про це політик написав на своїй сторінці в твіттері.
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За словами Трампа, США роблять внески у розмірі 4% ВВП, при цьому Німеччина вносить тільки 1% ВВП. Президент підкреслив, що американська сторона спонсорує 90% діяльності НАТО, при цьому європейські країни отримують набагато більше вигоди від членства в блоці.
«Сполучені Штати витрачають на НАТО набагато більше, ніж будь-яка інша країна. Це несправедливо, і це неприйнятно. Хоча ці країни збільшують свої внески, з тих пір як я приступив до роботи, вони повинні робити набагато більше», — заявив Трамп.
...Europe far more than it does the U. S. By some accounts, the U. S. is paying for 90% of NATO, with many countries nowhere close to their 2% commitment. On top of this the European Union has a Trade Surplus of $151 Million with the U. S., with big Trade Barriers on U. S. goods. NO!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2018
Раніше повідомлялося, що Трамп продовжить чинити тиск на країни НАТО з метою виконання зобов'язань за витрачання 2% від ВВП членів Північноатлантичного альянсу на оборону до 2024 року.