"Це несправедливо і неприйнятно": Трамп заявив, що США спонсорують 90% діяльності НАТО

03:04, 10 липня 2018
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Дональд Трамп / REUTERS

Американський президент Дональд Трамп розкритикував країни, які входять до складу НАТО, через недостатні фінансові відрахування на оборонні потреби альянсу.

Про це політик написав на своїй сторінці в твіттері.

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За словами Трампа, США роблять внески у розмірі 4% ВВП, при цьому Німеччина вносить тільки 1% ВВП. Президент підкреслив, що американська сторона спонсорує 90% діяльності НАТО, при цьому європейські країни отримують набагато більше вигоди від членства в блоці.

«Сполучені Штати витрачають на НАТО набагато більше, ніж будь-яка інша країна. Це несправедливо, і це неприйнятно. Хоча ці країни збільшують свої внески, з тих пір як я приступив до роботи, вони повинні робити набагато більше», — заявив Трамп.

Раніше повідомлялося, що Трамп продовжить чинити тиск на країни НАТО з метою виконання зобов'язань за витрачання 2% від ВВП членів Північноатлантичного альянсу на оборону до 2024 року.

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Теги: #НАТО#США#Дональд Трамп