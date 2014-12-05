Міністр оборони: Франція може ніколи не передати "Містралі" Росії

Про це заявив міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Le Figaro. "Ми можемо їх ніколи й не передати. І Росія знає про цю ситуацію", - зазначив він.

Читайте такожГлава МЗС Латвії: Якщо Росія отримає "Містраль" - це стане ганьбою для Євросоюзу

Жан-Ів Ле Дріан також зазначив неможливість передачі кораблів в нинішніх умовах.

"Передача ("Містралів" - Ред.) не може розглядатися у тих стресових умовах, в яких ми сьогодні знаходимося", - зазначив міністр оборони Франції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія підготувала документи для подачі в суд на Францію, якщо вертольотоносці "Містраль" не буде поставлено за контрактом.