Зустріч Олланда і Путіна допоміг організувати Назарбаєв - ЗМІ

Як передає «Дождь», про це в суботу, 6 грудня, пише французька газета Le Figaro, посилаючись на власні джерела.

Видання зазначає, що рішення Олланда зустрітися з Володимиром Путіним на шляху з Казахстану, де він перебував з офіційним візитом, стало для всіх несподіванкою на тлі напруженості у відносинах Заходу і Росії через кризу в Україні.

«Єлисейський палац давно планував призначити візит до Росії, але зберігав це у таємниці. За даними газети, перед тим, як вирушити в Астану, Олланд доручив своєму оточенню вивчити можливість нетривалої зупинки у російській столиці на зворотному шляху.

«А остаточно в необхідності «зробити сильний вчинок» його переконала «антизахідна» промова Путіна, а візит в Казахстан став найліпшим приводом», - підкреслює видання.

Щоб Путін погодився на зустріч, французький лідер вирішив «підготувати російського президента» і на прес-конференції в Астані постарався «зважувати слова» і закликав до «врегулювання конфлікту» в Україні, зазначає Le Figaro.

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Зустріч допоміг організувати президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який, як пише газета, «дуже добре знає свого російського колегу». Увечері в п'ятницю, 5 грудня, французький президент подзвонив канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, щоб розповісти їй про свою ініціативу (про реакцію Меркель у статті не повідомляється).

Президенти Росії та Франції зустрілися в суботу ввечері в урядовому аеропорту «Внуково-2». Зустріч тривала близько двох годин і проходила за закритими дверима.

«Ви були ініціатором зустрічі в Нормандії для вирішення тих проблем, про які Ви сказали. Проблеми складні, але, тим не менш, дискусія, яку ми ведемо з цього приводу, вона все-таки дає певний позитивний результат. Я впевнений, і Ваш сьогоднішній візит такий короткий робочий, безумовно, піде на користь вирішенню багатьох проблем», - сказав Путін, звертаючись до французького лідера.

Олланд, у свою чергу, подякував президенту Росії за прийом і заявив, що «необхідно в якийсь момент позбавлятися від цих перешкод, від стін, які нас можуть роз'єднувати, і я гадаю, що ми можемо це робити».

«Президенти обговорили врегулювання ситуації в Україні, а також сирійську проблему та іранську ядерну програму», - підсумувало видання.