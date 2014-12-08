ЗМІ: Над Москвою встановлять Око Саурона

Це відбудеться завдяки зусиллям шанувальників Толкієна з творчої групи «Світіння», які готували проект протягом декількох місяців, повідомляє російське видання Hollywood Reporter.

Як повідомляють художники, інсталяція є даниною поваги великій сазі і її екранізації, «яка дозволила побувати в Середзем'ї "мільйонам шанувальників по всьому світу".

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